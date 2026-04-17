Mitsubishi überrollt Radfahrer: Rentner kommt ums Leben

Peine - Schlimmes Unglück in Niedersachsen : Am Freitagmorgen wurde ein Radfahrer von einem Auto überrollt und starb.

In Peine wurde ein Radler überfahren. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Gegen 10 Uhr war eine 73-jährige Autofahrerin mit ihrem Mitsubishi auf der Wiesenstraße in Peine unterwegs und wollte dort in die Ilseder Straße einbiegen.

Beim Abbiegen erfasste sie den 80-jährigen Radfahrer, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Fuß- und Radweg heranrollte.

Wie die Polizeiinspektion Salzgitter mitteilte, geriet der Senior unter das Auto und wurde dabei schwer verletzt. Der Radler wurden ins Krankenhaus gebracht, wo er leider wenig später seinen Verletzungen erlag.