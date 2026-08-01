Motorradfahrer wird auf Feld geschleudert: Mann schwebt in Lebensgefahr
Söhlde - Tragischer Vorfall in Niedersachsen: Am Freitagnachmittag wurde ein Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt.
Gegen 16 Uhr war ein 53 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Hildesheim mit seinem KTM-Motorrad auf der L413 zwischen Hoheneggelsen und Adenstedt unterwegs.
Aus bislang unbekannter Ursache kam der Motorradfahrer auf gerader Strecke rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und wurde auf ein Feld geschleudert.
Der 53-Jährige blieb mit lebensbedrohlichen Verletzungen liegen. Wie die Polizeiinspektion Hildesheim betonte, wurde er vorbildlich von den Ersthelfern vor Ort betreut.
Der Hildesheimer kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Seine KTM erlitt einen Totalschaden.
Für die Unfallaufnahme, die Versorgung des Verletzten und die Bergung des Fahrzeugs wurde die Landstraße für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
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