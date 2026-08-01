Motorradfahrer wird auf Feld geschleudert: Mann schwebt in Lebensgefahr

Söhlde - Tragischer Vorfall in Niedersachsen : Am Freitagnachmittag wurde ein Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt.

Bei Hildesheim wurde ein Motorradfahrer lebensbedrohlich verletzt. (Symbolbild) © 123RF/osobystist

Gegen 16 Uhr war ein 53 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Hildesheim mit seinem KTM-Motorrad auf der L413 zwischen Hoheneggelsen und Adenstedt unterwegs.

Aus bislang unbekannter Ursache kam der Motorradfahrer auf gerader Strecke rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und wurde auf ein Feld geschleudert.

Der 53-Jährige blieb mit lebensbedrohlichen Verletzungen liegen. Wie die Polizeiinspektion Hildesheim betonte, wurde er vorbildlich von den Ersthelfern vor Ort betreut.

Der Hildesheimer kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Seine KTM erlitt einen Totalschaden.