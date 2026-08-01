Traktor-Rad bricht während der Fahrt ab: Vier Verletzte, darunter ein Kind

Salzgitter - Am späten Freitagabend krachte es schwer in Niedersachsens Südosten: Bei einem üblen Verkehrsunfall wurden vier Menschen verletzt.

Bei Salzgitter kam es am Freitag zu einem schweren Traktorunfall. (Symbolbild) © 123RF/murika

Ein 34-jähriger Autofahrer war am Abend auf der B248 zwischen Salzgitter-Barum und Salzgitter-Immendorf unterwegs und wollte einen Traktor überholen, der mit drei Personen besetzt war.

Nach ersten Erkenntnissen berührte sein Auto das linke Hinterrad des Treckers, welches dadurch abbrach.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam das Gefährt von der Straße ab, krachte in die Leitplanke und überschlug sich.

Die drei Insassen - der 17-jährige Fahrer, seine 16-jährige Beifahrerin und ein elfjähriges Kind - wurden dabei von dem Traktor geschleudert.

Der Junge zog sich schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die drei anderen Unfallbeteiligten wurden jeweils leicht verletzt.