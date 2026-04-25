Mutter und Tochter prallen mit Seat gegen Pferd: Tier schleudert über das Auto und stirbt

Ahlerstedt - Schock in Niedersachsen südwestlich von Hamburg : Ein Auto war am Freitagabend gerade auf der Landstraße bei Ahlerstedt unterwegs, als es plötzlich mit einem frei laufendem Pferd kollidierte.

Am Freitagabend krachte ein Seat mit einem Pferd in Niedersachsen auf einer Landstraße zusammen. © Polizeiinspektion Stade

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war eine 49-jährige Seat-Fahrerin aus Ahlerstedt gemeinsam mit ihrer 16-jährigen Tochter gegen 21.30 Uhr auf der L124 in Richtung Bokel unterwegs, als plötzlich fünf Pferde auf der Fahrbahn auftauchten.

Für die Fahrerin kam die Situation offenbar völlig unerwartet. Trotz eines Ausweichversuchs ließ sich der Zusammenstoß nicht mehr verhindern: Der Seat prallte frontal gegen eines der Tiere, das durch die Wucht des Aufpralls über das Fahrzeug geschleudert wurde.

Die beiden Insassinnen hatten dabei Glück: Sie wurden nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt. Nach einer Erstversorgung am Unfallort brachte der Rettungsdienst Mutter und Tochter vorsorglich ins Elbeklinikum.