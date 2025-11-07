Nächtlicher Crash: Auto fliegt von Brücke und stürzt in Fluss

Rotenburg (Wümme) - Schock am Donnerstagabend! Kurz nach 23 Uhr hallten laute Kracher und Blaulichtsirenen durch die Mühlenstraße in Rotenburg.

Am Donnerstagabend ist ein Auto in der Wiedau gelandet. © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Zwei Autos waren auf der Mühlenbrücke zusammengestoßen – eines davon durchbrach das Brückengeländer und stürzte in den Fluss Wiedau!

Wie die Feuerwehr mitteilte, konnten sich die Insassen des verunglückten Autos noch selbst aus dem halb im Wasser versunkenen Fahrzeug befreien. Über eine Steckleiter retteten Einsatzkräfte die Personen schließlich ans Ufer.

Die Beteiligten wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Währenddessen sicherte die Feuerwehr das Unfallfahrzeug und kümmerte sich um den Umweltschutz: Weil Betriebsstoffe ins Wasser liefen, wurden in Absprache mit der Wasserbehörde eine Ölschlinge zum Auffangen der Stoffe flussabwärts an einer Brücke und eine Ölsperre an der Schleuse Unterstedt in der Wümme installiert.

Erst nachdem alle Schutzmaßnahmen gestanden hatten, konnte das Auto mit einem Kran geborgen und abtransportiert werden.