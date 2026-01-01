Polizei geht gegen Gaffer vor! Fünfjähriger wird von Auto erfasst und stirbt

Lohne - Ein fünf Jahre alter Junge ist an Neujahr kurz nach Mitternacht im Landkreis Vechta von einem Auto erfasst worden und wenig später gestorben.

In der Silvesternacht ist ein Fünfjähriger in Lohne von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. © Lino Mirgeler/dpa

Das Kind lief nach ersten Erkenntnissen der Ermittler in Lohne von einem Gehweg auf die Dinklager Straße, teilte die Polizei mit.

Ein dort fahrender 47-Jähriger erfasste den Jungen mit seinem Wagen.

Das Kind wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo es wenige Stunden später starb. Während des Einsatzes versammelten sich Schaulustige an der Straße.