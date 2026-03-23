Ohne Führerschein unterwegs: Junger Mann rast gegen Baum, Insassen teils schwer verletzt

Deutsch Evern - Schwerer Unfall in Niedersachsen : Am Sonntagabend kam ein VW Passat von der Fahrbahn ab. Mehrere Personen wurden verletzt.

Am Sonntagabend kam bei Deutsch Evern in Niedersachsen ein VW Passat von der Fahrbahn ab und verunfallte. © NEWS5 / René Schröder

Der Crash habe sich gegen 19 Uhr auf der Kreisstraße 7 bei Deutsch Evern zugetragen, bestätigte ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24.

Nach derzeitigen Ermittlungen ist dort ein 23-jähriger Fahrer des VW Passats mit mehreren Insassen dort unterwegs gewesen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ist der junge Mann in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und ist daraufhin verunfallt.

Durch den Crash wurden insgesamt drei Personen im Fahrzeug verletzt, so der Sprecher weiter. Der 23-jährige Fahrer habe sich dabei schwere Verletzungen zugezogen, ebenso eine 17-jährige Mitfahrerin. Eine 18-jährige Insassin erlitt jedoch nur leichte Verletzungen.