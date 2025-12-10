Opel kommt ins Schleudern und kracht gegen Baum: Fahrerin tot

Neuenkirchen - Tödlicher Unfall im Landkreis Cuxhaven ! Eine 47 Jahre alte Frau ist in der Nacht zu Mittwoch mit ihrem Auto gegen einen Baum gekracht und dabei ums Leben gekommen.

Bei einem Unfall im Landkreis Cuxhaven ist eine Frau ums Leben gekommen. © Polizeiinspektion Cuxhaven

Wie die Polizei am frühen Morgen mitteilte, war die Frau gegen 1.50 Uhr auf der Landesstraße 188 bei Neuenkirchen in einer leichten Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn aus bislang noch ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten.

Dadurch kam sie von der Straße ab, krachte gegen einen Baum und kam mit ihrem Opel in einem mit Wasser gefüllten Graben zum Liegen.

Alarmierte Rettungskräfte versuchten die 47-Jährige noch zu reanimieren, doch vergebens. Die Autofahrerin verstarb noch am Unfallort.