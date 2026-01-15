Opel kommt von Fahrbahn ab und kracht gegen Bäume: Fahrerin muss befreit werden

Hellwege - Schwerer Unfall im Landkreis Rotenburg! Am Mittwochmorgen ist eine 40 Jahre alte Frau beim Überholen von der Fahrbahn gegen einen Baum gekracht und verletzt worden.

Eine 40 Jahre alte Frau ist bei einem Unfall auf der K234 im Landkreis Rotenburg schwer verletzt worden. © Freiwillige Feuerwehren der Samtgemeinde Sottrum

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die Frau gegen 6.45 Uhr auf der K234 zwischen Wümmingen und Hellwege unterwegs, als sie auf dem Bremer Damm einen Škoda überholen wollte.

Dabei verlor sie auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren Opel Insignia und krachte zunächst in den vorausfahrenden Wagen.

Anschließend kam sie von der Straße ab und krachte mit ihrem Auto gegen zwei Bäume. Die 40 Jahre alte Frau erlitt dabei schwere Verletzungen und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Sie kam in ein Krankenhaus.

Die beiden Frauen, die im Škoda saßen, blieben hingegen unverletzt.