Von der Straße abgekommen: Person im Auto eingeklemmt und verletzt
Wardenburg - Am Montagabend wurde eine Person bei einem Unfall in Niedersachsen in ihrem Auto eingeklemmt.
Auf der Korsorsstraße zwischen Achternmeer und Südmoslesfehn gab es einen Unfall mit einem Auto, wobei eine Person eingeklemmt wurde.
Die Freiwillige Feuerwehr Achternmeer wurde gegen 20.16 Uhr am Montagabend alarmiert.
Vor Ort wurde die verletzte Person bereits von einem Rettungsdienst betreut und schon aus dem Auto befreit.
Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle ab und sorgten zudem für den Brandschutz. Nach Angaben der Feuerwehr klemmten die Einsatzkräfte dafür die Fahrzeugbatterie ab.
Nun hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Pressestelle Kreisfeuerwehr Oldenburg