Von der Straße abgekommen: Person im Auto eingeklemmt und verletzt

Wardenburg - Am Montagabend wurde eine Person bei einem Unfall in Niedersachsen in ihrem Auto eingeklemmt.

Das Auto geriet bei dem Unfall in den Straßengraben. © Pressestelle Kreisfeuerwehr Oldenburg

Auf der Korsorsstraße zwischen Achternmeer und Südmoslesfehn gab es einen Unfall mit einem Auto, wobei eine Person eingeklemmt wurde.

Die Freiwillige Feuerwehr Achternmeer wurde gegen 20.16 Uhr am Montagabend alarmiert.

Vor Ort wurde die verletzte Person bereits von einem Rettungsdienst betreut und schon aus dem Auto befreit.