Radfahrer stirbt bei Autounfall - vor den Augen seines Sohns

Friedland - Schlimmes Unglück an der Landesgrenze zwischen Thüringen und Niedersachsen : Am Freitagabend kam ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben.

In Niedersachsen kam ein Radfahrer (†36) ums Leben. © Carsten Rehder/dpa

Gegen 20.10 Uhr waren ein 36-jähriger Vater und sein zwölfjähriger Sohn mit Fahrrädern auf der Landstraße zwischen Friedland und Groß Schneen (Niedersachsen) unterwegs.

Kurz vor dem Ortseingang fuhr ein Kleintransporter auf das Rad des Älteren auf. Der Mann stürzte und kam schwer verletzt in einem angrenzenden Straßengraben zum Liegen.

Der 36-Jährige wurde noch ins Krankenhaus gebracht, erlag dort aber wenig später seinen schlimmen Verletzungen.

Sein Sohn war durch den Unfall ebenfalls gestürzt und wurde leicht verletzt, teilte die Polizeiinspektion Göttingen mit.

Die genaue Unfallursache ist unklar. Erste Ermittlungen ergaben jedoch, dass der 33-jährige Fahrer des Kleintransporters womöglich betrunken war.