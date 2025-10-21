Riskantes Überholmanöver: Mini Cooper schleudert gegen Pferdeanhänger
Winsen (Aller) - Ein riskantes Überholmanöver führte am Dienstagmorgen zu einem Crash auf der Landstraße. Eine 53-jährige Fahrerin aus Celle wollte mit ihrem Mini Cooper einen langsamen Traktor überholen – und übersah dabei ein ganz entscheidendes Detail.
Vor dem Traktor auf der L 298 bei Winsen (Aller) befand sich nämlich noch ein Auto mit Pferdeanhänger, den die Fahrerin vor ihrem geplanten Überholmanöver nicht wahrnahm.
Während die Mini-Fahrerin gegen 7.35 Uhr schließlich zum Überholen ansetzte, kam ihr aus der Gegenrichtung bereits ein Ford Focus entgegen, gesteuert von einer 57-jährigen Frau aus Celle.
Die Situation spitzte sich blitzschnell zu: Die Mini-Fahrerin schätzte die Distanz zum entgegenkommenden Wagen falsch ein.
Der Fahrer des Traktors, ein 38-Jähriger aus Neustadt am Rübenberge, reagierte daraufhin sofort, lenkte sein Fahrzeug in den Grünstreifen – und verhinderte so wohl Schlimmeres.
Trotzdem kam es zum Zusammenstoß: Der Mini und der Ford prallten aufeinander, woraufhin der Mini ins Schleudern geriet und anschließend gegen den Pferdeanhänger stieß.
Nach Unfall auf Landstraße: Fahrerinnen nur leicht verletzt
Beide Fahrerinnen wurden durch den Zusammenstoß nur leicht verletzt und kamen vorsorglich ins Celler Krankenhaus. Wie die Polizeiinspektion Celle mitteilte, prüfen die Einsatzkräfte derzeit noch, ob sich auch eines der Pferde im Anhänger beim Aufprall verletzt habe.
Der Schaden werde auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die L 298 war für etwa zwei Stunden voll gesperrt, während die Unfallfahrzeuge geborgen wurden. Eine Umleitung sorgte dafür, dass größere Verkehrsprobleme ausblieben.
Titelfoto: Polizeiinspektion Celle