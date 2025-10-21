Riskantes Überholmanöver: Mini Cooper schleudert gegen Pferdeanhänger

Winsen (Aller) - Ein riskantes Überholmanöver führte am Dienstagmorgen zu einem Crash auf der Landstraße. Eine 53-jährige Fahrerin aus Celle wollte mit ihrem Mini Cooper einen langsamen Traktor überholen – und übersah dabei ein ganz entscheidendes Detail.

Eine 53-jährige Mini-Cooper-Fahrerin ist auf einer Landstraße mit einem Ford Focus zusammengestoßen. © Polizeiinspektion Celle

Vor dem Traktor auf der L 298 bei Winsen (Aller) befand sich nämlich noch ein Auto mit Pferdeanhänger, den die Fahrerin vor ihrem geplanten Überholmanöver nicht wahrnahm.

Während die Mini-Fahrerin gegen 7.35 Uhr schließlich zum Überholen ansetzte, kam ihr aus der Gegenrichtung bereits ein Ford Focus entgegen, gesteuert von einer 57-jährigen Frau aus Celle.

Die Situation spitzte sich blitzschnell zu: Die Mini-Fahrerin schätzte die Distanz zum entgegenkommenden Wagen falsch ein.

Der Fahrer des Traktors, ein 38-Jähriger aus Neustadt am Rübenberge, reagierte daraufhin sofort, lenkte sein Fahrzeug in den Grünstreifen – und verhinderte so wohl Schlimmeres.

Trotzdem kam es zum Zusammenstoß: Der Mini und der Ford prallten aufeinander, woraufhin der Mini ins Schleudern geriet und anschließend gegen den Pferdeanhänger stieß.