Horror-Unfall im Oberharz: Motorradfahrer stirbt, zwei Schwerverletzte

Hellertal - Am Pfingstmontag krachte es schwer im Oberharz: Bei einem Unfall zwischen zwei Motorrädern kam ein Mann ums Leben.

Im Oberharz kam ein Motorradfahrer ums Leben. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Altenau-Harz

Gegen 15.30 Uhr war ein 20-jähriger Motorradfahrer auf der K38 zwischen Hellertal und Altenau (Niedersachsen) unterwegs gewesen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet er aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden 49-jährigen Motorradfahrer und dessen 45-jähriger Sozia.

Wie das Polizeikommissariat Oberharz am Dienstag mitteilte, starb der 49-Jährige noch vor Ort, die Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun.

Seine Mitfahrerin sowie der Unfallverursacher wurden schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.