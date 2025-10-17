Schlimmer Unfall mit tödlichem Ausgang: 22-Jährige bei Überholmanöver abgedrängt

Osten - Schrecklich! Eine 22-Jährige ist am Freitag bei Osten (Landkreis Cuxhaven) bei einem schlimmen Autounfall verstorben.

Der Peugeot wurde durch die Wucht des Aufpralls völlig zerstört. © Polizeiinspektion Cuxhaven

Gegen 14.10 Uhr war die junge Frau mit ihrem Peugeot auf der B495 in Richtung Wischhafen unterwegs, teilte die Polizei mit.

Vor ihr fuhren ein Ford und ein Lkw. Als die 22-Jährige sie überholen wollte, erkannte der 31-jährige Ford-Fahrer das Manöver zu spät.

Er scherte ebenfalls aus, um den Laster zu überholen, und touchierte dabei den Peugeot. Die 22-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Auto, geriet ins Schleudern und krachte gegen einen Baum.

Sie wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen kam jede Hilfe zu spät.

Die junge Frau erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.