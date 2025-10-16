Schwerer Frontal-Crash: Feuerwehr schneidet lebensgefährlich Verletzten aus zerstörtem Golf
Groß Meckelsen - Schwerer Unfall am Mittwochnachmittag! Auf einer Landstraße im Landkreis Rotenburg (Wümme, Niedersachsen) prallten ein VW Golf und ein Mercedes-Benz C-Klasse frontal zusammen – mit verheerenden Folgen.
Gegen 16.45 Uhr krachte es auf der L142 zwischen Sittensen und Groß Meckelsen, kurz vor der Ortschaft Groß Meckelsen.
Eine 67-jährige Autofahrerin bremste kurz hinter der Ortschaft Groß Meckelsen wegen verlorenen Strauchschnitts auf der Straße ab. Ein nachfolgender Fahrer (22) eines VW-Golf konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und wich deshalb auf die Gegenfahrbahn aus. Dort stieß der Golf frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes eines 41-Jährigen zusammen.
Beide Fahrer konnten ihre Autos noch selbstständig verlassen, doch für den 19-jährigen Beifahrer imGolfs wurde es ernst: Er wurde im völlig zerstörten Wagen eingeklemmt.
Die Feuerwehren aus Groß Meckelsen, Klein Meckelsen und Sittensen rückten mit schwerem Gerät an.
Um den Verletzten schonend zu retten, musste das Dach des Golfs mit hydraulischem Rettungsgerät abgetrennt werden, teilte die Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme) mit.
Parallel sicherten Einsatzkräfte ausgelaufene Betriebsstoffe mit Ölbindemittel, um eine Umweltgefahr zu verhindern.
Durch schweren Unfall auf Landstraße in Niedersachsen: Drei Verletzte
Insgesamt wurden durch den Crash drei Personen verletzt: der Golf-Fahrer schwer, der Mercedes-Fahrer leicht. Der Beifahrer des Golfs wurde sogar lebensgefährlich verletzt, sodass ein Rettungshubschrauber ihn in ein Hamburger Krankenhaus flog.
Während der aufwendigen Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Landesstraße in beide Richtungen voll gesperrt. Mittlerweile wurde die Sperrung aufgehoben. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.
Die Polizei bittet nun um Hinweise: Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug machen, von dem während der Fahrt Strauchschnitt auf die Fahrbahn gefallen ist? Der oder die Verantwortliche wird gebeten, sich umgehend mit der Polizei Zeven unter 04281-95920 in Verbindung zu setzen.
Erstmeldung um 7.47 Uhr, aktualisiert um 9.02 Uhr.
Titelfoto: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)