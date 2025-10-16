Schwerer Frontal-Crash: Feuerwehr schneidet lebensgefährlich Verletzten aus zerstörtem Golf

Groß Meckelsen - Schwerer Unfall am Mittwochnachmittag! Auf einer Landstraße im Landkreis Rotenburg (Wümme, Niedersachsen ) prallten ein VW Golf und ein Mercedes-Benz C-Klasse frontal zusammen – mit verheerenden Folgen.

Auf einer Landstraße in Niedersachsen sind am Mittwoch zwei Autos frontal zusammengekracht. © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Gegen 16.45 Uhr krachte es auf der L142 zwischen Sittensen und Groß Meckelsen, kurz vor der Ortschaft Groß Meckelsen.

Eine 67-jährige Autofahrerin bremste kurz hinter der Ortschaft Groß Meckelsen wegen verlorenen Strauchschnitts auf der Straße ab. Ein nachfolgender Fahrer (22) eines VW-Golf konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und wich deshalb auf die Gegenfahrbahn aus. Dort stieß der Golf frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes eines 41-Jährigen zusammen.

Beide Fahrer konnten ihre Autos noch selbstständig verlassen, doch für den 19-jährigen Beifahrer imGolfs wurde es ernst: Er wurde im völlig zerstörten Wagen eingeklemmt.

Die Feuerwehren aus Groß Meckelsen, Klein Meckelsen und Sittensen rückten mit schwerem Gerät an.

Um den Verletzten schonend zu retten, musste das Dach des Golfs mit hydraulischem Rettungsgerät abgetrennt werden, teilte die Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme) mit.

Parallel sicherten Einsatzkräfte ausgelaufene Betriebsstoffe mit Ölbindemittel, um eine Umweltgefahr zu verhindern.