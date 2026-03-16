Schwerer Frontal-Crash im Norden: Zwei Lkw krachen zusammen, Fahrer eingeklemmt

Beverstedt/Kirchwistedt - Heftiger Lkw-Crash auf der B71! Am Montagmorgen krachte es zwischen zwei Fahrzeugen in Niedersachsen . Die Folge: schwere Verletzungen und Verkehrsbeeinträchtigungen.

Am Montagmorgen krachte es zwischen zwei Lkw auf der B71 in Niedersachsen. © Polizeiinspektion Cuxhaven

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Unfall gegen 7.30 Uhr zwischen Beverstedt und Kirchwistedt. Dabei war ein 59-jähriger Mann aus Ovelgönne mit seinem Lkw auf der Bundesstraße unterwegs, als er in einer leichten Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.

Genau in diesem Moment krachte er frontal mit dem entgegenkommenden Lastwagen eines 67-jährigen Fahrers aus Delmenhorst zusammen. Die Wucht des Aufpralls war enorm: Der 59-Jährige wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Nach ersten Angaben erlitt er schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Sein 22-jähriger Beifahrer aus Brake sowie der 67-jährige Lkw-Fahrer im anderen Fahrzeug wurden nur leicht verletzt. Alle drei kamen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Auch der Sachschaden ist beträchtlich. Die beiden Lastwagen wurden stark beschädigt und mussten aufwendig geborgen werden. Nach ersten Schätzungen dürfte er im niedrigen bis mittleren sechsstelligen Eurobereich liegen, teilte die Polizei mit.