Schwerer Straßenbahn-Unfall: Fußgängerin erliegt ihren Verletzungen

Braunschweig - Blaulicht in der Braunschweiger Nordstadt: Mitte September wurde eine Fußgängerin von einer Straßenbahn angefahren und lebensbedrohlich verletzt. Jetzt ist sie ihren Verletzungen erlegen.

In Braunschweig wurde eine alte Dame (85) von einer Tram angefahren. © Christian Brahmann/dpa

Nach einem schweren Straßenbahn-Unfall ist das 85-jährige Unfallopfer leider am Mittwoch im Krankenhaus verstorben, teilte die Polizei mit.

Am 26. September wollte die Braunschweigerin gegen 12.15 Uhr an der Haltestelle "Schützenplatz" in der Hamburger Straße den Fußgängerüberweg queren.

Dabei übersah sie jedoch eine heranrollende Straßenbahn, teilte die Polizei Braunschweig am Montag mit.

Zwar machte der Tramfahrer mit einem Warnsignal auf sich aufmerksam und führte eine Notbremsung durch, konnte die Bahn aber nicht mehr rechtzeitig zum Halten bringen.

Es kam zum Zusammenprall, wodurch die 85-Jährige stürzte und sich schwerste Verletzungen zuzog. Der Notarzt schätzte die Verletzungen der Dame als lebensbedrohlich ein, sie wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht.