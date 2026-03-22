Schwerer Unfall auf der A27: Wohnmobil überschlägt sich auf der Autobahn

Cuxhaven - Heftiger Crash auf der A27: Ein Wohnmobil hat sich am frühen Samstagnachmittag zwischen Altenwalde und dem Cuxhavener Kreisel ( Niedersachsen ) überschlagen und ist auf der Seite liegen geblieben.

Ein Wohnmobil hat sich am Samstag auf der A27 überschlagen. © Polizeiinspektion Cuxhaven

Nach Angaben der Polizei war eine 29-jährige Frau aus Oyten mit dem Wohnmobil in Richtung Cuxhaven unterwegs, als das Fahrzeug vermutlich von einer starken Windböe erfasst wurde.

Der plötzliche Luftstoß drückte das Wohnmobil nach rechts, sodass es zunächst die Seitenschutzplanke touchierte. Beim Versuch, gegenzulenken, verlor die Fahrerin die Kontrolle.

Das Wohnmobil riss daraufhin nach links, prallte gegen die Mittelschutzplanke, überschlug sich und kam schließlich auf der Seite liegend auf dem Seitenstreifen zum Stillstand.