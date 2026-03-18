Sekundenschlaf? Auto kracht gegen Baum, Fahrer schwerst verletzt

Suderburg - Schwerer Unfall im Landkreis Uelzen ! Am Mittwochmorgen ist ein Auto bei Suderburg von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Bei einem Unfall im Landkreis Uelzen ist ein Mann schwerst verletzt worden. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, war der VW gegen 7.50 Uhr auf der Kreisstraße 9 zwischen Suderburg und dem Suderburger Kreisel aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht.

Der Fahrer wurde von den Rettungskräften versorgt und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ob sogar Lebensgefahr bestehe, konnte der Sprecher nicht sagen.