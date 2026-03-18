Sekundenschlaf? Auto kracht gegen Baum, Fahrer schwerst verletzt
Suderburg - Schwerer Unfall im Landkreis Uelzen! Am Mittwochmorgen ist ein Auto bei Suderburg von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Der Fahrer wurde schwer verletzt.
Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, war der VW gegen 7.50 Uhr auf der Kreisstraße 9 zwischen Suderburg und dem Suderburger Kreisel aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht.
Der Fahrer wurde von den Rettungskräften versorgt und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ob sogar Lebensgefahr bestehe, konnte der Sprecher nicht sagen.
Laut einem Reporter vor Ort soll der Fahrer der Polizei gesagt haben, dass er sich auf dem Heimweg von der Nachtschicht befunden habe. Daher könnte ein Sekundenschlaf den schweren Unfall verursacht haben.
Titelfoto: NEWS5 / Fabian Höfig