Teure Rutschpartie: Mehrere Autos in Unfall verwickelt

Gifhorn - Eine 27-Jährige unterschätzte am Donnerstagabend die Witterungsbedingungen in Gifhorn und krachte mit ihrem Audi A6 in mehrere parkende Fahrzeuge. Der verursachte Schaden wird auf mehr als 20.000 Euro geschätzt.

Die junge Frau (26) und ihr Beifahrer (37) standen zwar unter Schock, blieben aber zum Glück unverletzt. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Laut polizeilichen Angaben sei die überhöhte Geschwindigkeit der jungen Frau letztendlich der Grund für den Unfall. Um 21.45 Uhr war sie auf der Herzog-Ernst-August-Straße unterwegs, als sie in einer Rechtskurve aufgrund der Straßenverhältnisse die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und links von der Straße rutschte.

Die 27-Jährige kollidierte erst mit einem parkenden Transporter, bevor sich das Auto durch den Aufprall um sich selbst drehte und auch mit dem Heck gegen den Transporter prallte.

Dieser stieß durch die Wucht des Unfalls ebenfalls mit zwei stehenden Autos zusammen. Die beteiligten Fahrzeuge erlitten erheblichen Schaden, der auf mehr als 20.000 Euro geschätzt wird.