Mann (†63) stürzt bei der Arbeit in Silo und stirbt

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Am Donnerstag ist ein Mann in Wolfenbüttel bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz.

Von Sophie Marie Kemnitz

Wolfenbüttel - In der Gemeinde Hedeper in Wolfenbüttel (Niedersachsen) ist am Donnerstagvormittag ein Mann bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen.

Die Feuerwehr konnte den Mann erst am Folgetag bergen. (Symbolbild)
Die Feuerwehr konnte den Mann erst am Folgetag bergen. (Symbolbild)  © Julian Stratenschulte/dpa

Das tödliche Unglück ereignete sich nach Angaben der Polizei Salzgitter gegen 11.20 Uhr auf einem Firmengelände in der Straße "Hinter dem Dorfe".

Ersten Ermittlungen zufolge stürzte ein 63-jähriger Mitarbeiter in das Innere eines Silos. Einsatzkräfte der Feuerwehr machten sich sofort an die Bergungsarbeiten.

Der Mann konnte erst am frühen Freitagmorgen, gegen 2.30 Uhr, leblos geborgen werden.

Wie genau es zu dem Vorfall kommen konnte, ist nach Angaben der Polizei bislang nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa

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