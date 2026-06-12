Mann (†63) stürzt bei der Arbeit in Silo und stirbt

Wolfenbüttel - In der Gemeinde Hedeper in Wolfenbüttel ( Niedersachsen ) ist am Donnerstagvormittag ein Mann bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen.

Die Feuerwehr konnte den Mann erst am Folgetag bergen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Das tödliche Unglück ereignete sich nach Angaben der Polizei Salzgitter gegen 11.20 Uhr auf einem Firmengelände in der Straße "Hinter dem Dorfe".

Ersten Ermittlungen zufolge stürzte ein 63-jähriger Mitarbeiter in das Innere eines Silos. Einsatzkräfte der Feuerwehr machten sich sofort an die Bergungsarbeiten.

Der Mann konnte erst am frühen Freitagmorgen, gegen 2.30 Uhr, leblos geborgen werden.