Tödlicher Unfall: Elfjähriges Kind wird von Bus erfasst und stirbt

Westerstede - Ein elf Jahre altes Kind ist in Westerstede (Landkreis Ammerland) am Dienstag auf seinem Rad von einem Bus erfasst worden und infolgedessen gestorben.

Ein Kind geriet in Westerstede mit seinem Rad auf die Straße und wurde von einem Bus erfasst. © NWM-TV/dpa

Laut einer Mitteilung der Polizei fuhr am Nachmittag gegen kurz vor 16 Uhr ein Bus im Ortsteil Ocholt in Richtung Westerstede, als rund 100 Meter vor der Einmündung der Straße Am Stümmel das radfahrende Kind auf die Straße fuhr.

Der Busfahrer habe noch versucht, mit einer Vollbremsung und einem Ausweichmanöver den Unfall zu verhindern.

Das Kind wurde dennoch erfasst und erlitt tödliche Verletzungen, hieß es. Der Bus kollidierte mit einem Baum.