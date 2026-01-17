Tödlicher Unfall in Niedersachsen: Transporterfahrer prallt gegen mehrere Bäume

Hollenstedt/Dierstorf - Am späten Freitagabend kam es gegen 23.45 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall in Niedersachsen .

Der Fahrer prallte gegen mehrere Bäume und verstarb noch am Unfallort. © JOTO

Nach Angaben der Polizei fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Kleintransporter auf der K40 von Hollenstedt nach Dierstorf.

Dabei soll er links von der Straße abgekommen sein. Dann prallte der Mann mit seinem Transporter gegen mehrere Bäume.

Laut Informationen der Polizei wurde der Wagen beim Aufprall stark beschädigt. Zudem wurde der Fahrer aus dem Auto geschleudert. Der 35-Jährige verstarb noch vor Eintreffen der Rettungskräfte am Unfallort.