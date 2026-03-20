Tödlicher Unfall! VW-Fahrer prallt gegen Baum und verstirbt vor Ort

Visselhövede - Schwerer Crash: Am Donnerstagnachmittag kam ein VW-Fahrer auf der K210 zwischen Rosebruch und Bellen ( Niedersachsen ) mit seinem Wagen von der Straße ab und bretterte in einen Baum. Er verstarb an Ort und Stelle.

Für den VW-Fahrer kam jede Hilfe zu spät. © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 66-jährige Mann gegen 17.40 Uhr mit seinem Phaeton die Straße in Richtung Bellen entlang.

In einer Linkskurve verlor der VW-Fahrer die Kontrolle über sein Auto, vermutlich war er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Der VW kam rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der Baum umstürzte.

Laut Angaben der Feuerwehr wurde das Auto massiv zerstört, zahlreiche Fahrzeugteile lagen über die Straße sowie angrenzenden Wiesen zerstreut.