Tödlicher Unfall: Mann kommt von Straße ab und prallt gegen Baum

Auf der B1 prallte ein Autofahrer am Montagmorgen gegen einen Baum und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Von Thorben Latzel

Braunschweig - Am Montagmorgen ereignete sich auf der B1 ein schwerer Unfall. Der Autofahrer erlag noch vor Ort seinen Verletzungen.

Die Rettungskräfte konnten für den Mann nichts mehr tun, er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. (Symbolbild)  © 123RF/adrianhancu

Laut dem Polizeibericht war der Mann auf der B1 unterwegs, als er in einer Linkskurve rechts von der Straße abkam und mit einem Baum zusammenstieß.

Der Wagen kam anschließend auf einem Acker zum Stehen, wobei der Fahrer im Auto eingeschlossen war und sich für Ersthelfer nicht ansprechbar zeigte.

Die eintreffende Feuerwehr konnte den Mann aus seinem Auto befreien, doch trotz der medizinischen Behandlung und der Reanimationsversuche durch den Rettungsdienst, verstarb der Mann noch am Unfallort.

Auf Nachfrage von TAG24 konnte die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben zum Alter des Fahrers machen.

Wegen verschiedener Betriebsstoffe war auch die untere Wasserbehörde vor Ort. Die Einsatzkräfte konnten die Flüssigkeiten von der Strecke entfernen.

Aufgrund der polizeilichen Maßnahmen kam es zwischen dem Abschnitt Lehndorf und dem Abzweig Lamme am Montagmorgen zu Sperrungen.

