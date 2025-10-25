Tragischer Unfall auf B4: Auto stürzt in Mittellandkanal, drei Menschen sterben

Braunschweig - Bei einem schweren Unfall bei Braunschweig ( Niedersachsen ) ist ein Auto von einer Brücke in den Mittellandkanal gestürzt - drei Menschen kamen dabei ums Leben. Zwei weitere wurden schwer beziehungsweise lebensgefährlich verletzt.

Neben den Todesopfern soll es mehrere Verletzte geben. © Benjamin Müller/dpa

Laut Polizei waren die drei Toten Insassen eines Autos, das zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere Autos rechts überholte und touchierte.

Anschließend krachte der Wagen in die Leitplanke und geriet in den Gegenverkehr, wo er frontal mit einem schwarzen Pkw zusammenstieß, das Brückengeländer durchschlug und in den Kanal stürzte. Die drei Insassen des Autos starben noch an der Unfallstelle.

Die beiden Personen aus dem Fahrzeug, mit dem der Unfallwagen frontal zusammenstieß, wurden verletzt: eine schwer, die andere lebensgefährlich.

Letztere kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Insgesamt waren laut Polizei fünf Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt.

Nähere Angaben zur Identität der Opfer machte die Polizei zunächst nicht.