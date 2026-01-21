Tödlicher Unfall: Transporter-Fahrer gerät in Gegenverkehr

Herzlake - Tödlicher Unfall im Emsland! Auf der B213 bei Herzlake sind am Dienstagabend mehrere Autos ineinander gekracht, ein 47 Jahre alter Mann kam dabei ums Leben.

Bei einem Unfall im Emsland ist ein 47-jähriger Mann am Dienstagabend ums Leben gekommen. © Matthias Brüning/dpa

Wie die Polizei am Mittwochmorgen erklärte, war der Mann mit seinem VW Transporter gegen 22.20 Uhr in Richtung Haselünne unterwegs, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal in einen entgegenkommenden Lastwagen krachte.

Der Transporter überschlug sich daraufhin und kam auf dem Dach zum Liegen.

Ein 72 Jahre alter Mann, der mit seinem Volvo XC60 hinter dem Transporter fuhr, konnte nicht mehr ausweichen und krachte in die Unfallstelle. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich auch der Wagen und kam auf der Fahrerseite zum Liegen.

Eine 21-Jährige, die mit ihrem VW Golf ebenfalls hinter dem Transporter unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in den Volvo.