Tödlicher Unfall: Transporter-Fahrer gerät in Gegenverkehr
Herzlake - Tödlicher Unfall im Emsland! Auf der B213 bei Herzlake sind am Dienstagabend mehrere Autos ineinander gekracht, ein 47 Jahre alter Mann kam dabei ums Leben.
Wie die Polizei am Mittwochmorgen erklärte, war der Mann mit seinem VW Transporter gegen 22.20 Uhr in Richtung Haselünne unterwegs, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal in einen entgegenkommenden Lastwagen krachte.
Der Transporter überschlug sich daraufhin und kam auf dem Dach zum Liegen.
Ein 72 Jahre alter Mann, der mit seinem Volvo XC60 hinter dem Transporter fuhr, konnte nicht mehr ausweichen und krachte in die Unfallstelle. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich auch der Wagen und kam auf der Fahrerseite zum Liegen.
Eine 21-Jährige, die mit ihrem VW Golf ebenfalls hinter dem Transporter unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in den Volvo.
Bundesstraße nach tödlichem Unfall stundenlang gesperrt
Der Lastwagen war durch den Unfall nach links von der Fahrbahn abgekommen und krachte in eine Leitplanke, wo er schließlich zum Stehen kam.
Der Fahrer des Transporters erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort verstarb. Der Lkw-Fahrer sowie der 72-jährige Fahrer des Volvo wurden leicht verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die junge Frau am Steuer des Golfs erlitt hingegen nur einen Schock.
Insgesamt waren mehr als 50 Einsatzkräfte vor Ort. Während der Rettungs-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die Bundesstraße bis 5.30 Uhr am Mittwochmorgen voll gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.
Titelfoto: Matthias Brüning/dpa