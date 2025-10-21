Unfall auf A1: VW-Fahrer mit Anhänger prallt gegen Opel auf Standstreifen

Emstek - Ein VW-Fahrer prallte mit seinem Anhänger gegen einen parkenden Opel auf dem Standstreifen der A1. Die Opel-Fahrerin hatte vorab ihr defektes Auto verlassen.

Ein VW-Fahrer mit Anhänger geriet gegen den parkenden Opel auf dem Standstreifen der A1. © Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Eine 38-Jährige-Fahrerin aus Oldenburg war gegen 13.05 Uhr am Dienstag mit dem Auto auf der A1 in Richtung Osnabrück unterwegs.

Laut den Angaben der Polizei bemerkte die Frau zwischen Cloppenburg und Vechta einen Defekt an ihrem Auto und fuhr deshalb auf den Standstreifen der Autobahn.

Obwohl das Wetter schlecht war, stieg die 38-Jährige vorbildlich aus dem Auto und wartete außerhalb ihres Wagens.

Ein 59-Jähriger aus dem Ammerland fuhr mit seinem VW an dem parkenden Opel vorbei und geriet ins Schleudern. Dabei kam der Anhänger des VWs auf den Standstreifen und prallte gegen den leeren Opel.

Nach dem Unfall stand das geparkte Auto quer auf dem Seitenstreifen und das Heck des Opels wurde stark zerstört. Zusätzlich ist der Anhänger des VW-Fahrers massiv beschädigt worden. Die Polizei geht von einem Gesamtschaden in Höhe von 15.000 Euro aus.