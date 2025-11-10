Unfall mit sieben Grundschülern: Fahrer kollabiert

Neerstedt - Großer Schreck für sieben Grundschüler! Am Montagmorgen ist ein Schultransporter in Neerstedt (Landkreis Oldenburg) gegen einen Baum gekracht. Drei Personen wurden teils schwer verletzt.

Die Feuerwehr eilte mit einem Großaufgebot zu der Unfallstelle. © Nonstopnews

Die Grundschüler waren mit dem Transporter auf dem Weg zur Schule, als das Fahrzeug gegen 8.30 Uhr von der Hauptstraße in Neerstedt abkam und gegen einen Baum prallte.

Der Fahrer des Wagens habe nach ersten Erkenntnissen während der Fahrt ein medizinisches Problem bekommen und das Bewusstsein verloren, teile die Kreisfeuerwehr Oldenburg mit.

Infolgedessen kam der Wagen von der Straße ab.

Aufgrund der unklaren Lage und der Zahl der Insassen alarmierte die Leitstelle Oldenburg die Einsatzkräfte mit dem Stichwort Massenfall von Verletzten.

Mehrere Rettungswagen aus dem gesamten Landkreis und ein Notarzt rückten aus. Vor Ort stellten die Retter fest, dass keine Person im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Der Fahrer sei laut Feuerwehr allerdings schwer verletzt worden.