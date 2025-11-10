Unfreiwilliger Tauchgang: 85-Jährige landet mitsamt Auto in Kanal

Wilhelmshaven - Am frühen Montagmorgen ist eine 85-Jährige ironischerweise im Kanalweg in Wilhelmshaven mit ihrem Auto im Kanal gelandet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Auto bereits zur Hälfe gesunken. © Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Wie die Feuerwehr mitteilte, befuhr eine 85-jährige Frau den Kanalweg aus Richtung Stadtgebiet kommend, als sie etwa 100 Meter vor der Einmündung zur Straße Ebkeriege aus noch unbekannter Ursache nach links von der Straße abkam.

Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, rutschte über die rund zwei Meter breite Berme und landete schließlich im Kanal.

Die alarmierte Feuerwehr rettete die Fahrerin aus dem Pkw mithilfe eines Schlauchboots. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.