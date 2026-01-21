Verfolgungsfahrt mit der Polizei endet im Crash: Audi und BMW überschlagen sich
Tarmstedt - Dramatische Szenen am frühen Dienstagabend: Gegen 19.19 Uhr endete eine Flucht vor der Polizei in einem schweren Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Fahrzeuge überschlagen haben.
Was war passiert? Polizeibeamte wollten einen grauen Audi A6 zunächst innerorts in Tarmstedt anhalten und kontrollieren. Doch statt zu stoppen, trat der 41-jährige Fahrer aufs Gas und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf.
Mit hoher Geschwindigkeit raste der Audi weiter über einen Feldweg im Bereich des Holschendorfer Weges in Richtung Ortsausfahrt.
Doch die Verfolgungsjagd endete abrupt: Am Ende des Feldwegs im Bereich einer Einmündung bot sich den Beamten ein dramatisches Bild: Zwei stark beschädigte Fahrzeuge lagen verunfallt auf der Seite und dem Dach, wie die Polizei mitteilte.
Neben dem Flucht-Audi war auch ein bislang völlig unbeteiligter roter BWM betroffen. Am Steuer: eine 49-jährige Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Audi-Fahrer während seiner Flucht den BMW überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß, woraufhin sich beide Wagen überschlugen.
Unfall nach Verfolgungsjagd: Rund 50.000 Euro Schaden
Beide Beteiligten wurden durch den Crash nur leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der flüchtige Fahrer wurde noch an der Unfallstelle von den Beamten gestellt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro.
Der 41-Jährige, gegen den bereits zuvor ein Fahrverbot bestand, muss nun mit den Konsequenzen rechnen: Gleich mehrere Verfahren wurden eingeleitet.
Titelfoto: Polizeiinspektion Rotenburg