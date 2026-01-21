Verfolgungsfahrt mit der Polizei endet im Crash: Audi und BMW überschlagen sich

Tarmstedt - Dramatische Szenen am frühen Dienstagabend: Gegen 19.19 Uhr endete eine Flucht vor der Polizei in einem schweren Verkehrsunfall , bei dem sich zwei Fahrzeuge überschlagen haben.

Nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei sind ein Audi und ein BMW in Tarmstedt zusammengestoßen und haben sich daraufhin überschlagen. © Polizeiinspektion Rotenburg

Was war passiert? Polizeibeamte wollten einen grauen Audi A6 zunächst innerorts in Tarmstedt anhalten und kontrollieren. Doch statt zu stoppen, trat der 41-jährige Fahrer aufs Gas und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf.

Mit hoher Geschwindigkeit raste der Audi weiter über einen Feldweg im Bereich des Holschendorfer Weges in Richtung Ortsausfahrt.

Doch die Verfolgungsjagd endete abrupt: Am Ende des Feldwegs im Bereich einer Einmündung bot sich den Beamten ein dramatisches Bild: Zwei stark beschädigte Fahrzeuge lagen verunfallt auf der Seite und dem Dach, wie die Polizei mitteilte.

Neben dem Flucht-Audi war auch ein bislang völlig unbeteiligter roter BWM betroffen. Am Steuer: eine 49-jährige Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Audi-Fahrer während seiner Flucht den BMW überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß, woraufhin sich beide Wagen überschlugen.