Verfolgungsjagd endet mit Überschlag: Zwei Polizisten verletzt

Bienenbüttel - Am Sonntag hat ein Polizist bei der Verfolgung eines Tankbetrügers in Bienenbüttel (Landkreis Uelzen) die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto überschlug sich.

Der Streifenwagen landete auf dem Dach. © NEWS5 / Dominick Waldeck

Gegen 11.15 Uhr verfolgte der Streifenwagen einen Mercedes, dessen Fahrer zuvor in Uelzen für fast 100 Euro getankt, aber nicht bezahlt haben soll.

Im Abfahrtsbereich der B4 in Bienenbüttel verlor der Fahrer die Kontrolle über den Wagen, kam beim Abbiegen von der Straße ab und überschlug sich, teilte die Polizei mit.

Die Polizisten im Alter von 49 und 36 Jahren wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus.

Der Mercedes-Fahrer konnte flüchten, die Fahndung dauert an. An dem Wagen waren Kennzeichen angebracht, die für ein anderes Auto ausgegeben wurden.