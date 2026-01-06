BMW kracht gegen Baum und wird zerstört: Ein Toter und zwei Schwerverletzte

Hannover - Tragisch! Bei einem Unfall in Hannover ist ein 37-jähriger Mann am Dienstag ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt.

In Hannover ist ein BMW am Dienstag gegen einen Baum gekracht. Es waren drei Insassen an Bord. © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte sich der Crash gegen 10.45 Uhr im Westschnellweg im Stadtteil Stöcken ereignet. Ein stadtauswärts fahrender BMW war aus noch ungeklärter Ursache nach einem Fahrstreifenwechsel von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert.

Der Aufprall war so heftig, dass der Wagen völlig zerstört und die drei Insassen im Wrack eingeklemmt wurden - sie mussten von der alarmierten Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden.

Anschließend wurden der 46-jährige Beifahrer sowie eine 29-jährige Mitfahrerin unter Begleitung eines Notarztes mit zwei Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Sie hatten schwere Verletzungen erlitten.

Für den 37-jährigen Fahrer wiederum kam jede Hilfe zu spät: Der Notarzt konnte vor Ort nur noch seinen Tod feststellen.