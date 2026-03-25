Zwei Tote bei schwerem Unfall auf der B27 in Niedersachsen

Herzberg - Am Mittwoch sind zwei Menschen bei einem schweren Unfall auf der B27 in der Nähe von Herzberg ( Landkreis Göttingen ) tödlich verunglückt.

Aufgrund der schweren Verletzungen sind beide Autofahrer noch am Unfallort verstorben. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Ersten Erkenntnissen zufolge war gegen 10 Uhr ein Mann von Gieboldehausen in Richtung Herzberg unterwegs. Auf Höhe eines Bahnübergangs sei er aus bisher noch ungeklärter Ursache von seiner Fahrspur abgekommen und in den Gegenverkehr geraten.

Dabei krachte er frontal in einen entgegenkommenden Kleintransporter. Die Fahrer beider Autos wurden bei dem Aufprall eingeklemmt. Aufgrund der schwere ihrer Verletzungen verstarben sie noch am Unfallort, teilte die Polizeiinspektion Göttingen mit.

Die B27 musste bis in den Nachmittag gegen 16 Uhr gesperrt werden. Erst dann war klar, dass es sich bei den Autofahrern um einen 20 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Nordhausen (Thüringen) sowie um einen 57-Jährigen aus dem Landkreis Harz (Sachsen-Anhalt) handelte.

Wegen herabgefallener Trümmerteile musste auch die Bahnstrecke zwischen Herzberg und Hattorf vorübergehend gesperrt werden.