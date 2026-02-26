117 Meter hoher Kühlturm gesprengt: Das soll auf dem Gelände entstehen

Grevenbroich - Die Abrissarbeiten auf dem Gelände des früheren Braunkohlekraftwerks Frimmersdorf in Grevenbroich kommen voran: Jetzt wurde der 117 Meter hohe Kühlturm gesprengt.

Ein 117 Meter hoher Kühlturm auf dem Gelände des früheren Braunkohlekraftwerks Frimmersdorf in Grevenbroich ist gesprengt worden. © Benjamin Westhoff/dpa

Er gehörte zum 2021 endgültig stillgelegten Kraftwerksblock Q, im Volksmund "Quelle" genannt, wie der Energiekonzern RWE berichtete. Frimmersdorf war in den 1960er-Jahren zeitweise das größte Kraftwerk Europas.

Aus Sicherheitsgründen waren für die Sprengung mehrere Straßen sowie ein Abschnitt des Flusses Erft gesperrt worden. Anwohner waren nicht direkt betroffen, weil das Kraftwerksgelände weit genug von den nächsten Siedlungen entfernt liegt.

Der Kühlturm stand auf dem Nordgelände des Kraftwerksstandorts. Der Abriss aller Anlagen auf diesem Gelände einschließlich der Blöcke P und Q soll Mitte 2028 abgeschlossen sein.

Der insgesamt 70 Hektar große Standort Frimmersdorf soll in den kommenden Jahren zu einem "Digital- und Innovationsstandort" für Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen im Rheinischen Revier entwickelt werden. Teile des Kraftwerks stehen unter Denkmalschutz, wie etwa die 550 Meter lange Maschinenhalle.