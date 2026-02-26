Junge Liebe treibt Familien zur Weißglut: Streit vor McDonalds endet in Schlägerei
Lünen (NRW) - Am Mittwochabend brannte nördlich von Dortmund gehörig die Luft. Die Polizei musste bei gleich zwei heftigen Streitigkeiten in NRW dazwischengehen.
Ein Sprecher der Polizei Dortmund teilte gegenüber TAG24 mit, dass die Beamten aufgrund einer Familienfehde zur Engelswiese in Lünen ausrücken mussten.
Vor einer McDonald's-Filiale war demnach ein Streit zwischen zwei Familien eskaliert. Was als verbale Auseinandersetzung anfing, mündete in eine wilde Balgerei zwischen mehreren männlichen und weiblichen Mitgliedern beider Parteien.
Letztendlich konnten die zwei Prügel-Lager erst durch das Eingreifen der Polizei auseinandergebracht werden. Drei Menschen wurden im Anschluss mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.
Grund für den Familienstreit war ersten Erkenntnissen zufolge eine junge Liebesbeziehung, die bei den Familien der beiden Liebenden arge Unzufriedenheit auslöste.
Zweite Massenschlägerei nur wenige Kilometer entfernt
Im nur 35 Kilometer entfernten Herten kam es am selben Abend gegen 20 Uhr zu einer zweiten Schlägerei zwischen Bekannten, inklusive Einsatz von Pfefferspray und Holzlatten. Vor Ort trafen die Beamten auf rund 30 Personen, die ersten Erkenntnissen zufolge jedoch nicht alle in das Handgemenge verwickelt waren.
Bei der Rauferei wurden vier Männer und eine Frau leicht verletzt und anschließend in einem Krankenhaus behandelt. Zudem sollen auch umstehende Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen worden sein.
Die Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden.
Titelfoto: Fotomontage: Boris Roessler/dpa, Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa