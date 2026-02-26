Junge Liebe treibt Familien zur Weißglut: Streit vor McDonalds endet in Schlägerei

Lünen (NRW) - Am Mittwochabend brannte nördlich von Dortmund gehörig die Luft. Die Polizei musste bei gleich zwei heftigen Streitigkeiten in NRW dazwischengehen.

Schauplatz des Familien-Aufeinandertreffens am Mittwochabend war ein örtlicher McDonald's. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Ein Sprecher der Polizei Dortmund teilte gegenüber TAG24 mit, dass die Beamten aufgrund einer Familienfehde zur Engelswiese in Lünen ausrücken mussten.

Vor einer McDonald's-Filiale war demnach ein Streit zwischen zwei Familien eskaliert. Was als verbale Auseinandersetzung anfing, mündete in eine wilde Balgerei zwischen mehreren männlichen und weiblichen Mitgliedern beider Parteien.

Letztendlich konnten die zwei Prügel-Lager erst durch das Eingreifen der Polizei auseinandergebracht werden. Drei Menschen wurden im Anschluss mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Grund für den Familienstreit war ersten Erkenntnissen zufolge eine junge Liebesbeziehung, die bei den Familien der beiden Liebenden arge Unzufriedenheit auslöste.