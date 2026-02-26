NRW plant neue Einrichtung zur Sicherungsverwahrung von Straftätern: "Zahl der Neuzugänge steigt stetig"

Remscheid - Immer mehr besonders gefährliche Straftäter müssen in NRW in sogenannten Sicherungsverwahrungen untergebracht werden. Weil die Plätze langsam eng werden, soll eine zweite Einrichtung gebaut werden.

NRW-Justizminister Benjamin Limbach (56, Grüne) will die neue Einrichtung zur Sicherungsverwahrung in der JVA Remscheid errichten. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Das hat NRW-Justizminister Benjamin Limbach (56, Grüne) am Donnerstag verraten.

"Die Zahl der Neuzugänge steigt stetig. Deswegen planen wir bei der Erneuerung der JVA Remscheid auch 50 weitere Plätze in der Sicherungsverwahrung ein", erklärt der Grünen-Politiker gegenüber dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Bislang gibt es im bevölkerungsreichsten Bundesland nur eine solche Einrichtung in der JVA Werl. Hier können insgesamt 140 Straftäter untergebracht werden.

Das Problem: "Anders als bei zeitigen Freiheitsstrafen steht das Entlassungsdatum in der Sicherungsverwahrung nicht bereits von Beginn an fest und kann deshalb nicht vorhergesagt werden", so Limbach. Daher müsse die Belegsentwicklung in diesem Bereich aufmerksam verfolgt werden.