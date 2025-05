18-Jähriger geht brutal auf Jungen (16) los, plötzlich steht Polizei in seiner Wohnung

Alles in Kürze

Laut Polizei gehen die Ermittlungen zu dem Fall weiter. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, seien Einsatzkräfte der Polizei am heutigen Donnerstagmorgen in die Wohnung des Jugendlichen marschiert, um diese zu durchsuchen.

Hintergrund der Aktion ist der Vorwurf, dass der 18-Jährige am 7. April im Stadtteil Wiesdorf bei einem Überfall dabei gewesen und einen 16-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben soll.