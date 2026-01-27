Neue Spur nach 29 Jahren? Polizei gibt Cold Case Debbie (8) nicht auf

Düsseldorf - Fast 30 Jahre nach dem Verschwinden der acht Jahre alten Deborah Sassen hat die Polizei Häuser und Wohnungen in Düsseldorf durchsucht und mögliche Beweismittel sichergestellt.

Mit diesen Fotos erhofft sich die Polizei nach 29 Jahren immer noch neue Hinweise auf das Verschwinden der kleinen Debbie. © Bildmontage: Polizei Düsseldorf

Laut Mitteilung dauern die Ermittlungen dazu noch an. Bei den Durchsuchungen am Montag und Dienstag wurde die zuständige Mordkommission laut Mitteilung auch von Spezialisten des Bundeskriminalamtes unterstützt.

Vor rund einem Jahr hatte die Polizei in dem sogenannten Cold Case die Bevölkerung um Mithilfe und Hinweise gebeten.

Der ermittelnde Staatsanwalt wollte sich aus ermittlungstaktischen Gründen auf Nachfrage nicht dazu äußern, ob die aktuellen Durchsuchungen Folge von Hinweisen nach diesem Aufruf waren.

Deborah Sassen war am 13. Februar 1996 verschwunden, als sie nach der Schule auf dem rund ein Kilometer langen Heimweg nicht zu Hause ankam.