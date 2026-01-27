Neue Spur nach 29 Jahren? Polizei gibt Cold Case Debbie (8) nicht auf
Von Carsten Linnhoff
Düsseldorf - Fast 30 Jahre nach dem Verschwinden der acht Jahre alten Deborah Sassen hat die Polizei Häuser und Wohnungen in Düsseldorf durchsucht und mögliche Beweismittel sichergestellt.
Laut Mitteilung dauern die Ermittlungen dazu noch an. Bei den Durchsuchungen am Montag und Dienstag wurde die zuständige Mordkommission laut Mitteilung auch von Spezialisten des Bundeskriminalamtes unterstützt.
Vor rund einem Jahr hatte die Polizei in dem sogenannten Cold Case die Bevölkerung um Mithilfe und Hinweise gebeten.
Der ermittelnde Staatsanwalt wollte sich aus ermittlungstaktischen Gründen auf Nachfrage nicht dazu äußern, ob die aktuellen Durchsuchungen Folge von Hinweisen nach diesem Aufruf waren.
Deborah Sassen war am 13. Februar 1996 verschwunden, als sie nach der Schule auf dem rund ein Kilometer langen Heimweg nicht zu Hause ankam.
Die damaligen Ermittlungen hatten keinen Erfolg. Bis heute fehlt eine Leiche - und ein möglicher Täter konnte nicht ermittelt werden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Daher bittet sie die Bevölkerung weiterhin um Hinweise in dem möglichen Mordfall.
