Beunruhigende Entwicklung: Aggressive Hornisse hat sich massiv ausgebreitet - Hier fühlt sie sich besonders wohl

Köln/Recklinghausen - Die vor allem von Imkern gefürchtete Asiatische Hornisse hat sich in Nordrhein-Westfalen massiv ausgebreitet.

Die aggressive Hornisse tötet Honigbienen im Flug. Inzwischen sind die Behörden nicht mehr zu Beseitigung aller Nester verpflichtet. © Boris Roessler/dpa

2025 wurden mehr als 7300 Exemplare gemeldet - im Jahr zuvor waren es knapp 1400, wie das Landesamt für Natur, Umwelt und Klima NRW (Lanuk) auf dpa-Anfrage mitteilte. 2023 seien es knapp 400 und 2022 erst 9 Sichtungen gewesen.

Die aggressiven Hornissen lauern Honigbienen an ihrem Stock auf und töten sie im Flug.

In diesem Jahr seien bisher bereits mehr als 120 Beobachtungen bestätigt worden. "So früh im Jahr wurden erst seit 2024 überhaupt Asiatische Hornissen in NRW beobachtet", sagte eine Sprecherin.

Besonders häufig finde sich die invasive Art im Rheinland und im Ruhrgebiet, doch auch in die östlichen Landesteile dringe sie immer weiter vor.

Die Asiatische Hornisse (Vespa velutina) kam vor etwa 20 Jahren nach Europa. 2020 wurde sie erstmals in NRW nachgewiesen.

Im vergangenen Jahr stufte das Bundesumweltministerium sie in Deutschland als "weit verbreitet" ein. Seitdem sind die Behörden nicht mehr zur Beseitigung aller Nester verpflichtet, dies geschieht nur noch im Einzelfall.