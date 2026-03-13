Feuerwehr kämpft gegen Brand in Reihenhaus: Verkehr lahmgelegt

Mettmann - Am Freitagmittag sorgte ein Kellerbrand auf der Düsseldorfer Straße in Mettmann für einen Einsatz der Feuerwehr . Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Feuerwehr und Rettungsdienst brachten den Kellerbrand auf der Düsseldorfer Straße in Mettmann schnell unter Kontrolle. © Feuerwehr Mettmann

Gegen 11.35 Uhr bemerkte eine Bewohnerin eines Hauses den Rauchmelder und Qualm aus dem Keller. Daraufhin alarmierte sie sofort die Rettungskräfte.

Beim Eintreffen bestätigte sich das Bild: Rauch drang bereits aus den Kellerfenstern bis ins zweite Obergeschoss.

Weil zunächst nicht klar war, ob sich noch jemand im Haus befindet, rückten zusätzliche Rettungskräfte an. Sie suchten das Gebäude ab und bekämpften gleichzeitig das Feuer.

Die Bewohnerin und ihre Familie wurden währenddessen vom Rettungsdienst betreut. Glücklicherweise war niemand mehr im Haus.