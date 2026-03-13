Feuerwehr kämpft gegen Brand in Reihenhaus: Verkehr lahmgelegt
Mettmann - Am Freitagmittag sorgte ein Kellerbrand auf der Düsseldorfer Straße in Mettmann für einen Einsatz der Feuerwehr. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.
Gegen 11.35 Uhr bemerkte eine Bewohnerin eines Hauses den Rauchmelder und Qualm aus dem Keller. Daraufhin alarmierte sie sofort die Rettungskräfte.
Beim Eintreffen bestätigte sich das Bild: Rauch drang bereits aus den Kellerfenstern bis ins zweite Obergeschoss.
Weil zunächst nicht klar war, ob sich noch jemand im Haus befindet, rückten zusätzliche Rettungskräfte an. Sie suchten das Gebäude ab und bekämpften gleichzeitig das Feuer.
Die Bewohnerin und ihre Familie wurden währenddessen vom Rettungsdienst betreut. Glücklicherweise war niemand mehr im Haus.
Kellerbrand in Mettmann: Straße gesperrt während Einsatz
Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Anschließend wurde das Haus entraucht und wieder an die Eigentümer übergeben.
Für die Dauer des Einsatzes sperrte die Polizei die Düsseldorfer Straße komplett, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.
Zur Brandursache gibt es bisher keine offiziellen Informationen.
Titelfoto: Feuerwehr Mettmann