Karnevalist stürzt von Wagen: Polizei gibt Update zu Schwerverletztem

Niederkassel-Rheidt - Nach dem Drama auf einem Karnevalszug am Sonntag hat die Polizei Neuigkeiten zu einem der Schwerverletzten (51) mitgeteilt.

Bei dem Unfall am Karnevalssonntag wurden insgesamt drei Personen verletzt - einer von ihnen schwer. © Marius Fuhrmann

Demnach schwebe der 51-Jährige nicht mehr in Lebensgefahr.

Der Mann wurde nach seinem schlimmen Sturz aufs Gesicht von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Zwei weitere verletzte Männer im Alter von 20 und 46 Jahren kamen bei dem Sturz von einem Karnevalswagen mit leichten Verletzungen davon.

Die Polizei habe inzwischen die Ermittlungen aufgenommen und will fortan klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Laut einem Sprecher soll auf dem Karnevalswagen ein Brett gebrochen sein.