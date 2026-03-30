Awo-Tarifstreit: Eltern in NRW können erstmal aufatmen

Düsseldorf - In Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt (Awo) wie Kitas und der Nachmittagsbetreuung an Grundschulen stehen Anfang dieser Woche keinen neuen Warnstreiks an.

Vorerst keine Streiks der AWO NRW: Familien müssen erstmal keine weiteren Arbeitsausfälle in Kitas und Schulen befürchten. (Archivbild) © Christophe Gateau/dpa

Die vierte Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt um die Awo NRW wird an diesem Dienstag (31. März) in Düsseldorf fortgesetzt.

Am ersten Verhandlungstag gab es noch keinen Abschluss: Die Verhandlungen wurden unterbrochen, teilten die Arbeitgeber mit, ohne Details zu nennen. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi sind an den beiden Verhandlungstagen keine neuen Aktionen geplant.

In den vergangenen Woche hatte Verdi mehrfach zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Es brauche jetzt eine deutliche Entgelterhöhung – und zwar als festen Betrag, der gerade die unteren Einkommen wirksam entlastet.

Das hatte Susanne Hille, die Verhandlungsführerin von Verdi NRW, vor wenigen Tagen bekräftigt. Sie verwies dabei unter anderem auf die steigenden Lebenshaltungskosten.