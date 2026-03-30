Fahrrad geklaut? Mit diesen Tricks schützt Du Dein Rad richtig

Köln - Sonne raus, Fahrrad raus! Doch mit dem Start in die neue Radsaison warnt die Polizei auch vor steigender Diebstahl-Gefahr.

Das richtige Schloss kann entscheiden, ob Dein Fahrrad geklaut wird. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Sobald die Temperaturen es hergeben, steigen viele wieder aufs Rad um. Doch genau das nutzen auch Diebe gnadenlos aus.

Besonders teure E-Bikes stehen hoch im Kurs, aber auch "normale" Fahrräder sind alles andere als sicher.

Im Kreis Coesfeld (NRW) zeigt sich: Trotz intensiver Arbeit der Polizei wurden im Jahr 2025 noch immer 908 Fahrräder geklaut, insgesamt im Wert von rund 1,5 Millionen Euro.

Immerhin: Die Zahl der Diebstähle ist leicht gesunken und die Aufklärungsquote dafür gestiegen.

Damit der Gang zur örtlichen Polizeiwache aber erst gar nicht nötig wird, empfehlen die Beamten, am besten Bügel-, Stahlketten- oder Panzerkabelschlösser zu verwenden. Und zwar so, dass das Rad an einem festen Gegenstand angeschlossen ist.