Beschädigtes Wehr: Fluss droht Campingplatz zu überfluten

Rösrath - Weil das Wehr an der Sülz zwischen der Jahnstraße und der Straße Venauen starke Beschädigungen aufwies und dadurch die Campinggemeinschaft Rösrath drohte, überflutet zu werden, musste die Rösrather Feuerwehr am Freitagmittag zu einem Einsatz ausrücken.

Das alte Wehr wies starke Beschädigungen auf, wodurch Wasser aus der Sülz unkontrolliert in einen Nebenarm floss. © Feuerwehr Rösrath

Gemeinsam mit einem Experten des Technischen Hilfswerks brachten die Einsatzkräfte gegen 12 Uhr zunächst mit Folie verkleidete Paletten in den beschädigten Bereich des Wehrs ein.

Parallel dazu wurde in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Rösrath der Einbau sogenannter Faschinen vorbereitet. Dabei handelt es sich um lange Bündel aus Gehölz.

Im weiteren Einsatzverlauf entschieden die 15 Einsatzkräfte dann, einen Damm aus Erde und Sandsäcken zum Schutz des Campingplatzes zu errichten. Darüber hinaus wurde ein Graben ausgehoben, der das Wasser zurück in die Sülz leitete.