Preise steigen, Ehrenamt fehlt: Jugendherbergen in NRW verzeichnen Minus

Hagen/Köln - Die Jugendherbergen in Nordrhein-Westfalen haben im vergangenen Jahr in ihren 61 Herbergen zusammen rund 1,54 Millionen Übernachtungen gezählt. Das ist ein Rückgang im Vorjahresvergleich von 5,4 Prozent.

NRW-Jugendherbergen verzeichnen einen Rückgang bei den Übernachtungen. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa

Die beiden Landesverbände Rhein und Westfalen-Lippe nennen je nach Gästegruppe unterschiedliche Gründe.

Wegen steigender Preise und Nachwuchsproblemen im Ehrenamt beklagen die Jugendherbergen im westfälisch-lippischen Landesteil weniger Gruppenreisen.

In diesem Bereich gab es 2025 mit 145.000 Übernachtungen im Vorjahresvergleich ein Minus von elf Prozent.

Laut der Beobachtung des Landesverbandes mit Sitz in Hagen bestehe der Grund aus sinkender Zahl der Vereine und fehlenden Ehrenamtlern.

Gruppen reisen deshalb weniger oder teils nur im Zweijahres-Rhythmus, teilte der Verband mit.