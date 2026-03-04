Preise steigen, Ehrenamt fehlt: Jugendherbergen in NRW verzeichnen Minus
Von Carsten Linnhoff
Hagen/Köln - Die Jugendherbergen in Nordrhein-Westfalen haben im vergangenen Jahr in ihren 61 Herbergen zusammen rund 1,54 Millionen Übernachtungen gezählt. Das ist ein Rückgang im Vorjahresvergleich von 5,4 Prozent.
Die beiden Landesverbände Rhein und Westfalen-Lippe nennen je nach Gästegruppe unterschiedliche Gründe.
Wegen steigender Preise und Nachwuchsproblemen im Ehrenamt beklagen die Jugendherbergen im westfälisch-lippischen Landesteil weniger Gruppenreisen.
In diesem Bereich gab es 2025 mit 145.000 Übernachtungen im Vorjahresvergleich ein Minus von elf Prozent.
Laut der Beobachtung des Landesverbandes mit Sitz in Hagen bestehe der Grund aus sinkender Zahl der Vereine und fehlenden Ehrenamtlern.
Gruppen reisen deshalb weniger oder teils nur im Zweijahres-Rhythmus, teilte der Verband mit.
Jugendherbergen: Schulklassen weiterhin größte Gruppe
Bei der klassischen Zielgruppe - den Schulklassen - gab es 2025 rund 605.000 Übernachtungen. Das ist ein Rückgang von vier Prozent im Vergleich zu 2024.
Westfalen-Lippe spricht aber dennoch von stabilen Zahlen. Grund sei die Schließung und Sanierung der Jugendherberge Cappenberger See in Lünen, die im Sommer 2026 wieder an den Start gehe.
Bei den Familienreisen gab es mit rund 119.000 Übernachtungen ebenfalls kaum eine Veränderung zum Vorjahr. Der Anteil an den Gästegruppen liegt bei den Familien bei knapp 20 Prozent.
Der größte Teil sind mit 42 Prozent traditionell die Schulklassen, während die Freizeitgruppen knapp 24 Prozent ausmachen.
Der Landesverband hat rund 590 hauptamtliche Mitarbeiter und unterhält 28 Jugendherbergen im Sauerland, Siegerland, Ruhrgebiet, Münsterland, Weserbergland und Ostwestfalen und Lippe.
Titelfoto: Sina Schuldt/dpa