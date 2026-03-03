Wochenlang warten? NRW will Patienten schneller zum passenden Arzt lotsen

Düsseldorf - Die Krankenkassenbeiträge steigen, Patienten warten teils wochenlang auf Facharzttermine und der Ärztemangel wird sich absehbar verschärfen. NRW sucht nach Lösungen.

NRW will Arztpraxen entlasten und die Patientenversorgung verbessern. (Symbolbild) © ---/GKV-Spitzenverband/dpa

Vor diesem Hintergrund hat Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) detaillierte Reformvorschläge für eine effizientere und verbindliche Steuerung von Patienten durch das Gesundheitssystem gemacht.

Kern des 15-Punkte-Plans aus NRW ist der Ausbau der bundesweiten kostenfreien Rufnummer 116 117 der Kassenärztlichen Vereinigungen zu einer ersten Anlaufstelle.

Telefonisch oder über die Website sollen Patienten eine Ersteinschätzung etwa bei einem Infekt oder akuten Schmerzen erhalten und bei der Terminvermittlung gesteuert werden.

Über die 116 117 soll geprüft und verbindlich entschieden werden, ob eine Behandlung nötig ist, wie dringend sie ist und welche Art von Praxis geeignet ist.

Nicht erforderlich soll sie bei Behandlungen von chronischen Erkrankungen oder für Vorsorgeuntersuchungen sein.