Riesige Rauchwolke über Mönchengladbach: Halle steht in Flammen

Mönchengladbach - Im Industriegebiet von Mönchengladbach nahe dem Flughafen ist am Dienstagmittag eine große Halle in Brand geraten.

Dichter Rauch steigt aus der brennenden Halle im Industriegebiet von Mönchengladbach auf. © Jan Ohmen

Laut dem WDR haben die Flammen eine Halle auf dem Gelände der insolventen Tiefdruckfirma Schwann-Bagel erfasst. Der Qualm sei schon aus weiter Entfernung sichtbar.

Die ehemalige Druckerei hatte vor rund zwei Jahren ihren Betrieb eingestellt. Das Unternehmen war auf den Druck von Katalogen und Prospekten spezialisiert.

Durch das Feuer sei das Dach der Halle bereits teilweise eingestürzt. Auch die Wände gelten als einsturzgefährdet.

Die Feuerwehr ist aktuell mit einem Großaufgebot vor Ort.