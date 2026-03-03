Riesige Rauchwolke über Mönchengladbach: Halle steht in Flammen
Mönchengladbach - Im Industriegebiet von Mönchengladbach nahe dem Flughafen ist am Dienstagmittag eine große Halle in Brand geraten.
Laut dem WDR haben die Flammen eine Halle auf dem Gelände der insolventen Tiefdruckfirma Schwann-Bagel erfasst. Der Qualm sei schon aus weiter Entfernung sichtbar.
Die ehemalige Druckerei hatte vor rund zwei Jahren ihren Betrieb eingestellt. Das Unternehmen war auf den Druck von Katalogen und Prospekten spezialisiert.
Durch das Feuer sei das Dach der Halle bereits teilweise eingestürzt. Auch die Wände gelten als einsturzgefährdet.
Die Feuerwehr ist aktuell mit einem Großaufgebot vor Ort.
Aktuell bestehe keine Gefahr, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergreifen. Der Einsatz soll noch mehrere Stunden andauern.
Die Einsatzkräfte haben den Bereich weiträumig abgeriegelt.
