Riesige Rauchwolke über Mönchengladbach: Halle steht in Flammen

Im Industriegebiet von Mönchengladbach nahe dem Flughafen ist am Dienstagmittag eine große Halle in Brand geraten.

Von Alina Eultgem

Dichter Rauch steigt aus der brennenden Halle im Industriegebiet von Mönchengladbach auf.  © Jan Ohmen

Laut dem WDR haben die Flammen eine Halle auf dem Gelände der insolventen Tiefdruckfirma Schwann-Bagel erfasst. Der Qualm sei schon aus weiter Entfernung sichtbar.

Die ehemalige Druckerei hatte vor rund zwei Jahren ihren Betrieb eingestellt. Das Unternehmen war auf den Druck von Katalogen und Prospekten spezialisiert.

Durch das Feuer sei das Dach der Halle bereits teilweise eingestürzt. Auch die Wände gelten als einsturzgefährdet.

Die Feuerwehr ist aktuell mit einem Großaufgebot vor Ort.

Durch die Flammen ist das Dach der ehemaligen Fabrikhalle teilweise eingestürzt, das Gelände wurde großräumig abgesperrt.  © Jan Ohmen

Aktuell bestehe keine Gefahr, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergreifen. Der Einsatz soll noch mehrere Stunden andauern.

Die Einsatzkräfte haben den Bereich weiträumig abgeriegelt.

Titelfoto: Jan Ohmen

