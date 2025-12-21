Bluttat in Geilenkirchen: Mann offenbar vor Dönerladen niedergeschossen

Geilenkirchen - Bluttat in Geilenkirchen ( NRW ). Dort wurde am frühen Sonntagabend ein Mann niedergeschossen!

Am Tatort in der Innenstadt von Geilenkirchen sichern Ermittler Spuren. © NEWS5 / Joachim Kollednigg

Brutale Abrechnung am Dönerladen?

Kurz nach 18 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Auf der Konrad-Adenauer-Straße in der Innenstadt von Geilenkirchen fielen Schüsse.

Nach allem was bekannt ist, wurde ein Mann vor einem Imbiss niedergeschossen und schwer verletzt. Das berichtet der Pressedienst News5.