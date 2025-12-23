6.613
Bluttat in Geilenkirchen: Mann offenbar vor Dönerladen niedergeschossen
Geilenkirchen - Bluttat in Geilenkirchen (NRW). Dort wurde am frühen Sonntagabend ein Mann niedergeschossen!
Brutale Abrechnung am Dönerladen?
Kurz nach 18 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Auf der Konrad-Adenauer-Straße in der Innenstadt von Geilenkirchen fielen Schüsse.
Nach allem was bekannt ist, wurde ein Mann vor einem Imbiss niedergeschossen und schwer verletzt. Das berichtet der Pressedienst News5.
Vor Ort hätte die Polizei Patronenhülsen sicherstellen können. Beim Opfer soll es sich demnach um einen bekannten Influencer aus Geilenkirchen handeln.
Die Polizei konnte am Sonntagabend noch keine Informationen herausgeben. TAG24 bleibt dran.
Titelfoto: NEWS5 / Joachim Kollednigg